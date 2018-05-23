Мать Роналду призналась в желании избавиться от сына

Мать игрока мадридского «Реала» Криштиану Роналду, Долорес Авейру, рассказала в своей автобиографической книге «Мужественная мать» о том, что футболист являлся нежеланным для нее ребенком. Об этом сообщает «Советский спорт».

«У меня уже было трое детей, я пыталась сделать аборт и не смогла. К счастью, потому что Криштиану стал звездой, которая осветила мою жизнь.

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Я хочу передать женщинам, чтобы они не делали этого», — написала Авейру в книге.

Ранее Роналду занял первое место в рейтинге самых популярных спортсменов по версии ESPN.