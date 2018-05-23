Грузинские дзюдоисты заколотили кабинет президента федерации

Члены сборной Турции по дзюдо устроили забастовку и потребовали уволить президента федерации Давида Кевхишвили, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что спортсмены забили гвоздями дверь рабочего кабинета Кевхишвили, когда функционера не было на месте, а его кресло вынесли на помойку.

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«Мы требуем отставки Кевхишвили, исходя из его деятельности, которая негативно отражается на развитии дзюдо в Грузии. К сожалению, пока никакой реакции со стороны соответствующих государственных структур нет. Мы продолжим протест до победного конца», — отметил капитан грузинской сборной Варлам Липартелиани.

Дзюдоисты обвинили Кевхишвили в присвоении государственных средств, выделяемых на развитие дзюдо, а также премиальных для спортсменов за победы на крупных турнирах. По их словам, глава федерации уволил опытных тренеров и устроил на их места своих друзей.

В апреле сборная Грузии по дзюдо стала девятикратным чемпионом Европы в командном зачете.

Ранее сообщалось, что турецкие тхэквондисты устроили оргию и выложили фото в сеть.