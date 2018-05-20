Фанаты «Реала» не хотят ехать в Киев на финал ЛЧ из-за высоких цен на жилье

Представители официального фан-клуба мадридского «Реала» в России объяснили, почему не хотят ехать в Киев на финал Лиги чемпионов, где «сливочные» сыграют против английского «Ливерпуля», передает RT.

«Мы едем в Киев и знакомы с этими проблемами. Крупные события вызывают приток туристов. В Киеве огромные, просто неадекватные цены на жилье. Снять номер на несколько ночей в двухзвездочном отеле обойдется в 150—600 тыс. рублей», — заявил один из руководителей фан-клуба.

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Он также добавил, что такие суммы слишком большие даже для испанских болельщиков. Многие из них отказались от поездки в столицу Украины из-за высоких цен на перелет, а огромная цена за аренду жилья увеличит количество желающих отказаться от путешествия.

Ранее болельщики «Реала» отказались ехать на финал Лиги чемпионов в Киев.