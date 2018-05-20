Объявлен самый полезный игрок баскетбольной Евролиги
Баскетболист мадридского «Реала» Лука Дончич признан самым полезным игроком Евролиги сезона-2017/2018, сообщает ТАСС.
В нынешнем розыгрыше словенец принял участие в 32-х матчах. В среднем за игру он набирал 16,1 очка, 4,9 подбора и 4,1 передачи.
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20 мая «Реал» в финальной встрече Евролиги сыграет против турецкого «Фенербахче».
Ранее мадридский клуб одержал победу над московским ЦСКА. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.