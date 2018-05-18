МИД Украины: как минимум мы заставили Россию говорить на украинском

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщение российского МИД на украинском языке, в котором наши функционеры пригласили болельщиков из соседней страны на чемпионат мира — 2018.

«Как минимум мы заставили Россию говорить на украинском. Это можем записать себе в актив. Украинцы, которые купили билеты или хотят это сделать, должны учесть все риски.

Это личное решение. У каждого болельщика есть своя совесть, есть свое сердце, есть свое понимание. Мы, конечно, будем помогать всем, но смотрите…» — заявил Климкин в интервью «Футбол 24».

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что будут рады каждому болельщику из любой страны, в том числе из Украины.