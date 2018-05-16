В Аргентине извинились за пособие к ЧМ-2018 по знакомству с русскими девушками

Аргентинская футбольная федерация (AFA) извинилась за буклет, в одном из разделов которого описываются правила соблазнения русских девушек. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что глава «Что делать, чтобы у вас что-то получилось с русской девушкой» была напечатана по ошибке.

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«Мы сожалеем, что данная ошибка кинула тень на образовательную деятельность AFA», — говорится в заявлении федерации.

Ранее сообщалось, что действующий президент Аргентины Маурисио Макри пока не принял окончательного решения о поездке на чемпионат мира — 2018 по футболу в России.