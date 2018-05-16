Тренер «Спартака» Каррера хочет возглавить «Ювентус»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хотел бы возглавить туринский «Ювентус», сообщает «Советский спорт».

«Для меня было бы честью возглавить «Ювентус». Какое-то время я был помощником Антонио Конте в этом клубе, но думаю, что в данный момент у туринцев великолепный тренер. Не уверен, что руководство итальянской команды в ближайшее время захочет расстаться с Аллегри», — приводит слова Карреры Mediaset Premium.

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«Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 56 очков.

Ранее Каррера заявил, что его предали в «Спартаке».