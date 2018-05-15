Во время интервью с Иньестой в Барселоне обрушилась трибуна с людьми

В Барселоне по ходу интервью с экс-капитаном «Барселоны» Андресом Иньестой обрушилась трибуна, временно установленная для зрителей, сообщает «Советский спорт».

В результате обрушения пострадали 18 человек. Возможной причиной обрушения называют слишком большое количество людей, наблюдавших за легендой каталонского клуба с этой трибуны. Полиция Барселоны начала расследование по факту происшествия.

Реклама

По информации испанских СМИ, пострадавшие получили несерьезные травмы. Сам Иньеста не пострадал.

Ранее Иньеста назвал варианты продолжения карьеры.