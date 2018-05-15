В МИД России прокомментировали призыв Климкина не посещать ЧМ-2018

В министерстве иностранных дел России заявили, что будут рады каждому болельщику из любой страны, в том числе из Украины, передает «Советский спорт».

«Мы будем очень рады видеть на чемпионате мира всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков», — написали в твиттере МИД России. Сообщение было опубликовано на украинском языке.​

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До этого глава МИД Украины Павел Климкин призвал болельщиков не ездить на ЧМ-2018.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — сказал Климкин.

14 мая в Верховную раду внесли законопроект о запрете трансляций чемпионата мира на территории Украины.

Ранее Украина объявила чемпионат мира — 2018 вне закона.