Олимпийский чемпион из Великобритании перенес кровоизлияние в мозг

Британский легкоатлет и победитель Олимпиады-2004 Даррен Кэмпбелл пережил кровоизлияние в мозг, сообщает «Советский спорт».

Сейчас Кэмпбелл, которому в этом году должно исполниться 45 лет, находится в больнице.

Врачи сообщили, что у Кэмпбелла произошла апоплексия мозга, и британский легкоатлет был на волосок от смерти.

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«Врачи сказали, что если бы я не был в форме, меня бы здесь не было. Я всегда готов к сражению. Пока за меня сражаются врачи, буду бороться и я», — заявил олимпийский чемпион.

В Афинах Кэмпбелл стал победителем в составе сборной Великобритании в эстафете 4 по 100 метров. Помимо этого он выиграл серебряную медаль Олимпиады в Сиднее в 2000 году на дистанции 200 метров.