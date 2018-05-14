Победа сборной Швеции гарантировала команде России участие в плей-офф ЧМ

Сборная России по хоккею гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира после победы команды Швеции над швейцарцами, сообщает «Советский спорт».

Российские хоккеисты уже не опустятся ниже четвертого места и сыграют в 1/4 финала мирового первенства.

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В матче шестого тура группового этапа сборная России встретится с командой Словакии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции нанесла поражение команде Швейцарии со счетом 5:3.