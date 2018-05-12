Хоккеист сборной Белоруссии установил антирекорд чемпионатов мира

Форвард сборной Белоруссии по хоккею Сергей Дрозд установил антирекорд чемпионатов мира в элитном дивизионе по количеству матчей без набранных очков, сообщает «Советский спорт».

Белорус не набрал ни одного очка в 37 встречах турнира. Показатель полезности нападающего составляет »-23».

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Предыдущий антирекорд принадлежал защитнику сборной Польши Анджею Словакевичу.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Чехии в матче группового этапа чемпионате мира со счетом 3:0. Для белорусов это пятое поражение подряд на турнире.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.