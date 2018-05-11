Следственный комитет России направил в WADA опровержения слов Родченкова

Следственный комитет России направил в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) документы, опровергающие слова Григория Родченкова о доставке допинг-проб российских спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Из документов следует, что допинг пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до двух часов передавались на исследование.

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Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью происходила их замена на чистые и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов», — говорится в заявлении на официальном сайте Следственного комитета.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали о процессе восстановления организации в статусе.