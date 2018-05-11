Вратарь «Манчестер Юнайтед» впервые стал обладателем «Золотой перчатки»

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа впервые в карьере стал обладателем приза «Золотая перчатка», который вручается за наибольшее количество «сухих» матчей в чемпионате Англии, сообщает «Советский спорт».

Всего на счету испанского вратаря 18 матчей без пропущенных мячей. По этому показателю Де Хеа обогнал бразильского вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона Мораеса (16).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.