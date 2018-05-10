Прервалась рекордная сухая серия сборной России на ЧМ-2018
Сборная Россия по хоккею впервые пропустила на чемпионате мира 2018 года, который проходит в Дании, сообщает ТАСС.
Случилось это в четвертом матче группового этапа с командой Чехии.
Россияне пропустили шайбу на 15-й минуте встречи после точного броска Давида Крейчи.
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Таким образом, прервалась рекордная сухая серия команды Ильи Воробьева, которая составляла 194 минуты и 30 секунд.
На данный момент идет второй период, счет 3:3. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе сборной России отличились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.
За чешскую команду шайбу забросили Крейчи, Дмитрий Яшкин и Давид Пастрняк.