Прервалась рекордная сухая серия сборной России на ЧМ-2018

Сборная Россия по хоккею впервые пропустила на чемпионате мира 2018 года, который проходит в Дании, сообщает ТАСС.

Случилось это в четвертом матче группового этапа с командой Чехии.

Россияне пропустили шайбу на 15-й минуте встречи после точного броска Давида Крейчи.

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Таким образом, прервалась рекордная сухая серия команды Ильи Воробьева, которая составляла 194 минуты и 30 секунд.

На данный момент идет второй период, счет 3:3. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе сборной России отличились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.

За чешскую команду шайбу забросили Крейчи, Дмитрий Яшкин и Давид Пастрняк.