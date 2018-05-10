Путин пошутил над своими хоккейными успехами

Президент России Владимир Путин побывал в новом хоккейном центре для тренировок в Сочи, где наблюдал за занятиями юных спортсменов, сообщает ТАСС.

Президенту показали помещение, где хоккеисты отрабатывают броски по воротам, улучшают выносливость и скорость катания. Также главе государства сообщили, что сюда направляют тех воспитанников, которые недостаточно выкладываются на занятиях на льду.

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«Это вы про меня?» — с улыбкой спросил Путин.

Ранее сообщалось, что президент посетит матч открытия чемпионата мира — 2018 по футболу.