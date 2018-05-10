Экс-игрок «Барселоны» рассказал о забавном случае с Месси

Бывший полузащитник «Барселоны» Тьяго Мотта, ныне защищающий цвета «Пари Сен-Жермен», рассказал о проведенном времени в каталонской команде, передает «Советский спорт».

«Тренировки в «Барсе» всегда были войной. Я получал мяч, и все начинали орать, чтобы я отдал им пас. Столкновения всегда были жесткими, но Карлес Пуйоль сказал мне делать так же. После этого меня стали больше уважать», — цитирует 35-летнего футболиста Marca.

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Также итальянец вспомнил о забавном эпизоде с участием Лионеля Месси.

«Однажды я жестко подкатился под Месси на тренировке, и его отец тут же наорал на меня. Он сказал, что я ударил Лео слишком сильно, но это было единственным способом остановить его», — рассказал он.

Мотта выступал за «Барселону» в 1999-2007 гг. В составе сине-гранатовых он становился победителем Лиги Чемпионов, а также двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что дубль Усмана Дембеле помог «Барселоне» разгромить «Вильярреал» в матче Примеры.