Воробьев рассказал об особенной мотивации для хоккеистов в День Победы

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев поздравил всех с праздником 9 мая, сообщает ТАСС.

«Всех с праздником Великой Победы. Он очень важен для нас, для команды, для ребят», — заявил наставник.

Также Воробьев отметил, что сборная России будет дополнительно мотивирована на чемпионате мира — 2018.

Реклама

«Прежде всего, это память, но и мотивация для команды в этом есть. Для меня это личный праздник, деды воевали. Это гордость за страну и за дедов», — заключил он.

Чемпионат мира по хоккею проходит сейчас в Дании. Сборная России после трех матчей возглавляют группу A.

Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику советским воинам.