Американские СМИ сравнили Овечкина с легендами НБА и НХЛ

Американское издание ESPN сравнило российского хоккеиста Александра Овечкина с легендарными игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвингз» в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции и впервые за 20 лет вышел в финал конференции. В честь этого ESPN подготовило материал, в котором авторы сравнили Овечкина со многими известными спортсменами.

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В статье приводятся случаи, когда вклад отдельных игроков помог их командам выйти на новый уровень.

Рэйчел Маркус, автор материала, считает, что Овечкин своими результатами заслужил встать в один ряд с такими известными спортсменами из разных видов спорта, как баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс, а также хоккеист Рэймонд Бурк.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые сыграет в финале конференции плей-офф НХЛ.