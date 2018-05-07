Глава фигурного катания Армении высказалась о Медведевой

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян прокомментировала слухи о том, что за сборную страны может начать выступать российская спортсменка Евгения Медведева. Слова Степанян приводит РИА Новости.

«Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», — сказала Степанян.

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Ранее сообщалось, что фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну.

Возможную смену гражданства Медведевой прокомментировал олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров.