Шарапова поднялась в обновленном рейтинге WTA
Российская спортсменка Мария Шарапова в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вышла на 52-е место. Об этом сообщает «Советский спорт».
5 мая Шарапова в первом раунде турнира Premier Mandatory в Мадриде обыграла теннисистку из Румынии Михаэлу Бузарнеску и вышла во второй круг соревнований, где встретится с еще одной румынкой Ириной-Камелией Бегу.
В обновленном рейтинге WTA наивысшую позицию из представительниц России занимает теннисистка Дарья Касаткина. Она расположилась на 15-ом месте.
Ранее сообщалось, что Шарапова одержала первую победу с января 2018 года.
Рейтинг WTA. 7 мая
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8055
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5450
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5273
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4700
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3939
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3550
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15 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2570...
27 (28). Светлана Кузнецова (Россия) — 1618...
31 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520...
33 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175...
52 (53). Мария Шарапова (Россия) — 1073...
86 (83). Наталья Вихлянцева (Россия) — 746.