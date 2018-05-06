«Барселона» и «Реал» определились с составами на матч чемпионата Испании
«Барселона» и мадридский «Реал» объявили составы на матч 36-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Стартовый состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Жерар Пике, Самуэль Юмтити, Серхи Роберто, Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Лионель Месси.
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Стартовый состав «Реала»: Кейлор Навас, Хосе Игнасио Начо, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Криштиану Роналду.
Матч «Барселона» — «Реал» начнется в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.