Тренер Москвина: остается только надеяться на удачу после ухода Медведевой

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала решение российской фигуристки Евгении Медведевой прекратить совместную работу с тренером Этери Тутберидзе.

«Пойдет ли это на пользу, увидим хотя бы после года занятий. У Медведевой и так были хорошие результаты, будем надеяться, что она их не растеряет. Я только что по радио услышала эту новость, не знаю, верить ей или нет, и почему так случилось, я не знаю», — цитирует Москвину ТАСС.

Ранее генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев озвучил причину, по которой Медведева решила отказаться от сотрудничества с Тутберидзе.