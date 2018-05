Полузащитник «Манчестер Сити» уходит из клуба

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Яя Туре покинет команду по окончании текущего сезона, передает официальный аккаунт «горожан» в твиттере.

«Яя Туре покинет клуб по окончании сезона. В матче с «Брайтоном» мы сосредоточимся на победе ради Яя. Мы хотим выиграть этот матч для него», — говорится в заявлении.

Также клуб отметил, что за годы, проведенные в составе «Ман Сити», Туре стал ключевым футболистом.

«Яя пришел в «Сити» в самом начале пути клуба. Мы сейчас там, куда добрались благодаря нему. Он был ключевым игроком», — гласит заявление.

Ивуариец выступает за команду с 2010 года. В этом сезоне он провел на поле девять матчей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Гвардиола пообещал потратить £1 млрд на трансферы «Манчестер Сити».

#PEP: @YayaToure is not going to stay next season. The Brighton game, we will focus on winning and Yaya. We are going to try and win the game for him. Yaya came here at the start of the journey. Where we are now is because of what he has done. He was a key player. #mancity