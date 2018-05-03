«Локомотив» может продлить контракт с Семиным 4 мая

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Московский футбольный клуб «Локомотив» договорится о продлении контракта с главным тренером Юрием Семиным в ближайшие дни, сообщает Sport24.ru.

Как отмечается издание, соглашение будет заключено по системе «1+1». Скорее всего, подписание произойдет 4 мая.

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Руководство «Локомотива» поставит перед Семиным задачу попадания в зону Лиги чемпионов и успешное выступление в Кубке России.

Если задачи будут выполнены, контракт автоматически продлится на год.

Ранее сообщалось, что матч между «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом», который пройдет 5 мая в Москве, обслужит бригада арбитра Сергея Иванова из Ростова-на-Дону.