МОК не согласен с оправдавшим российских спортсменов CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) не согласен с решениями Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее оправдал спортсменов из России. Слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса приводит ТАСС.

«Мы будем подавать апелляцию на два решения CAS в Швейцарский суд. У нас 30 дней на подачу апелляций, мотивировочную часть пока не получили», — сказал Адамс.

Ранее директор по коммуникациям МОК оценил уход главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова.