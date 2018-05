Стали известны претенденты на приз НХЛ «Кинг Клэнси Трофи»

Стали известны имена номинантов на приз Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Кинг Клэнси Трофи». Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы лиги, на премию претендуют шведы Даниэль и Хенрик Седины, завершившие карьеру, а также форвард «Миннесоты» Джейсон Закер и защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан.

Отмечается, что Хенрик Седин в 2016 году становился обладателем этого трофея, который вручается игроку, являющемуся примером для партнеров на льду и вне его, а также принимающему активное участие в общественной жизни.

Ранее определилась тройка претендентов на получение приза НХЛ «Харт Мемориал Трофи», который выдается за наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

