Мужскую сборную России по биатлону может возглавить Бьорндален

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален может возглавить мужскую сборную России по биатлону. Об этом сообщает «ТАСС».

Союз биатлонистов России (СБР) не стал предлагать новый контракт немцу Рико Гроссу, поэтому норвежец является одним из главных кандидатов на этот пост.

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Бьорндален за карьеру завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую.

Ранее сообщалось, что Бьорндален попробует силы в новом виде спорта.