Российский велогонщик Страхов лидирует в общем зачете гонки «Вуэльта Астурия»

Российский велогонщик Дмитрий Страхов, выступающий за команду «Локосфинкс», выиграл первый этап «Вуэльты Астурии». Об этом сообщает «Советский спорт».

Многодневка стартовала в испанском Овьедо накануне и составляла 177 км. Большую часть первого этапа доминировал эквадорец Хонатан Кайседо, начавший праздновать победу еще до финиша. Однако на последних метрах вперед вырвался россиянин.

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Таким образом, 22-летний Страхов лидирует после первого этапа гонки. «Вуэльта Астурии» состоит из трех этапов и завершится 29 апреля.

Ранее сообщалось, что экс-велогонщик Карстен Корн признался в употреблении допинга.