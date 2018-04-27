Журова: обвинения Родченкова в адрес россиян были выгодны Западу

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с отказом бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова от своих обвинений в адрес российских спортсменов, которые были наказаны за нарушение антидопинговых правил.

«Мы давно просили о справедливости. Пострадали многие спортсмены. Кто понесет за это ответственность, если подтвердится, что отказ Родченкова от своих обвинений — не «фейковая» информация? Даже не понимаю, что сейчас должны делать WADA и МОК, вся доказательная база была построена на показаниях этого человека.

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Если наши спортсмены не употребляли коктейль «Дюшес», то непонятна и вторая часть обвинений — зачем менять пробы, если первоначально ребятам ничего не давали. Раскрывается вторая часть обмана», - отметила олимпийская чемпионка», — цитирует Журову «РИА Новости».

Она также отметила, что любые обвинения Родченкова в адрес россиян были выгоды правительству западных стран.

«Судьи видели глаза ребят, которые говорили, что никогда не видели Родченкова, никаких коктейлей из его рук не брали. Он утверждал обратное, что чуть ли не сам лично все выдавал. Когда такая информация была нужна Западу и WADA, он это говорил, а сейчас отказывается о тех слов. Значит, наши спортсмены были правы, когда рассказывали о том, что видели Родченкова только по телевизору», — сказала депутат Госдумы.

Ранее Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль «Дюшес».