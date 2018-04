Трамп призвал поддержать заявку США на проведение чемпионата мира по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которым Соединенные Штаты оказывают помощь и поддержку, в ответ должны поддержать заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Свое сообщение американский лидер опубликовал у себя в твиттере.

«Заявка США вместе с Мексикой и Канадой на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году очень сильная. Было бы досадно, если бы страны, которые мы всегда поддерживаем, будут лоббировать против заявки США.

Почему мы должны поддерживать эти страны, когда они не поддерживают нас (в том числе в ООН)?», — написал американский президент.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don't support us (including at the United Nations)?