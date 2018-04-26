Боец Нурмагомедов намерен провести бой с Макрегором и Порье

Команда российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова планирует выйти на ринг в ноябре 2018 года. Как сообщает ТАСС, в качестве основных соперников рассматриваются кандидатуры ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

Менеджер спортсмена Ризван Магомедов заявил, что переговоры о боях пока не ведутся.

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«Конкретных переговоров с Макгрегором нет. Пока у нас план, чтобы Хабиб подрался с ним в ноябре», — заявил он.

7 апреля 2018 года Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, одолев в пяти раундах американца Эла Яквинту. Макгрегор свой крайний поединок по правилам смешанных единоборств (MMA) провел в ноябре 2016 года, а Дастин Порье 14 апреля 2018 одержал победу над Джастином Гаеджи.

Ранее боец Тони Фергюсон назвал Нурмагомедова бумажным чемпионом.