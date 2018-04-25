«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на матч Кубка России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что московский «Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч Кубка России и-за расистского поведения болельщиков во время матча с «Тосно». Слова специалиста приводит РИА «Новости» .

«К нам поступило письмо от офицера РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексея Смертина с просьбой рассмотреть поведение болельщиков «Спартака». Во время и после исполнения пенальти было зафиксировано уханье от болельщиков «Спартака» в адрес Роши.

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За оскорбление по поводу расы и цвета кожи клуб наказан штрафом в 100 тысяч рублей и запретом на допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России по футболу», — заявил Григорьянц.

Ранее сообщалось, что «Тосно» организует бесплатный проезд и билеты на финал Кубка России.