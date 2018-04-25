Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал выход автобиографической книги. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мы завершили работу над рукописью моей биографии. Теперь обрабатываем материалы к книге. В начале будущей недели расскажу вам о том, на каком варианте названия мы остановились.

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Всем спасибо за инициативу и помощь в работе!» — написал 29-летний спортсмен на своей странице в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов посетит бой Александра Емельяненко в Екатеринбурге.