Нурмагомедов анонсировал выход автобиографической книги
Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал выход автобиографической книги. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Мы завершили работу над рукописью моей биографии. Теперь обрабатываем материалы к книге. В начале будущей недели расскажу вам о том, на каком варианте названия мы остановились.
Всем спасибо за инициативу и помощь в работе!» — написал 29-летний спортсмен на своей странице в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов посетит бой Александра Емельяненко в Екатеринбурге.
Мы завершили работу над рукописью моей автобиографии. АльхIамдулиЛлагь☝. Теперь обрабатываем материалы к книге. В начале будущей недели расскажу вам о том, на каком варианте названия мы остановились. Всем спасибо за инициативу и помощь в работе! We have completed the work on the manuscript of my autobiography. AlhIamdulilah☝. Now we are processing the materials for the book. At the beginning of the next week I'll tell you about the name of the book we stopped at. Thank you all for your support and help in the work! #книга #скоро