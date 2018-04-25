Двое фанатов «Ромы» обвиняются в покушении на убийство

Британская полиция арестовала двух болельщиков итальянской «Ромы», сообщает ТАСС.

По информации Daily Mail, фанаты обвиняются в покушении на убийство перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с местным «Ливерпулем»..

Ранее сообщалось, что около двадцати болельщиков «Ромы» атаковали поклонников «Ливерпуля», которые находились в одном из баров, расположенных неподалеку от стадионе «Энфилд» накануне встречи.

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Отмечается, что в результате столкновения серьезно пострадал пожилой мужчина.

Руководство «Ливерпуля» официально заявило, что окажет поддержку пострадавшему, а также его семье.

Матч «Ливерпуль» — «Рома» завершился победой хозяев со счетом 5:2.