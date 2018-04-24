Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам норвежец Клебо сыграл в футбол

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо принял участие в футбольном матче за команду «Астор-2». Об этом сообщает «Советский спорт».

«Астор-2» выступает в шестом дивизионе чемпионата Норвегии по футболу.

«Не знаю, остался ли доволен Арильд Монсен (тренер мужской спринтерской сборной Норвегии по лыжным гонкам — «Газета.Ru») моей игрой. Сейчас у меня болят колени и ноги. Наверное, Монсен недоволен этим фактом», — приводит слова Клебо NRK.

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Команда Клебо разгромила соперника «Тронхейм ИФК» со счетом 5:1.

Ранее ямайский бегун Усэйн Болт рассказал, что рассчитывает играть в футбол не более четырех лет.