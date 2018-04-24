Игрок «Вашингтона» Орлов забросил первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов оформил дубль в ворота «Каролины» Официальный сайт НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов забросил первую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».

Россиянин поразил ворота «Коламбус Блю Джекетс» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Реклама

Ворота «Коламбуса» защищает российский вратарь Сергей Бобровский.

«Вашингтон» ведет в серии — 3:2. Победа позволит столичному клубу выйти в следующий раунд Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Орлов отдал две результативные передачи в пятом матче против «Коламбуса».