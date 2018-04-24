Игрок «Вашингтона» Орлов забросил первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов забросил первую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».
Россиянин поразил ворота «Коламбус Блю Джекетс» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
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Ворота «Коламбуса» защищает российский вратарь Сергей Бобровский.
«Вашингтон» ведет в серии — 3:2. Победа позволит столичному клубу выйти в следующий раунд Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что Орлов отдал две результативные передачи в пятом матче против «Коламбуса».