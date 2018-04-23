Каррера после поражения «Спартака» от «Ахмата» взял вину на себя

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера взял на себя вину за поражение команды от грозненского «Ахмата» в матче чемпионата России по футболу, сообщает ТАСС.

«Да, это самый слабый «Спартак» за время, что я руковожу командой. Сегодняшняя игра не была на уровне «Спартака». Я беру всю вину на себя, так как я тренер. Я никого не обвиняю, это исключительно моя вина/

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Вчера был мой день рождения. В том году мы проиграли 0:3 «Ростову», сегодня история повторилась», — заявил Каррера.

Матч «Спартак» — «Ахмат» завершился со счетом 1:3. Красно-белые по итогам тура опустились со второго места на третье.