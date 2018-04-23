В Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018 будет открыт дом ЛГБТ-гордости

В Санкт-Петербурге во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет открыт дом для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, передает «Советский спорт».

По информации источника, дом ЛГБТ-гордости будет функционировать для того, чтобы люди, ведущие данный образ жизни, могли с комфортом проживать в городе во время мирового первенства.

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Отмечается, что данный дом не является официальным представителем соответствующей международной организации. Однако в ЛГБТ заявили о готовности оказать максимальную поддержку и помощь всем нуждающимся.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена отказать Марокко в проведении чемпионата мира 2026 года из-за запрета государством гомосексуализма.