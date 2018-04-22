«Ак Барс» в рекордный третий раз завоевал Кубок Гагарина

Казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, сообщает «Советский спорт».

Автором единственного и победного гола стал канадский форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер, который отличился в начале третьего периода.

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Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова, и казанский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Это третий титул в активе «Ак Барса», что является рекордом. В истории турнира по два титула завоевывали петербургский СКА, московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».

КХЛ. Плей-офф. Финал. 5-й матч

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 — Клинкхаммер (Токранов, Ландер) — 41:06 (5х4)