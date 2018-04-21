Велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП

Российская велогонщица Лидия Плужникова скончалась после столкновения с автомобилем, сообщает газета «Известия».

По информации пресс-службы Федерации велосипедного спорта России, дорожно-транспортное происшествие произошло в Архипо-Осиповке. Плужникова во время проката на велосипеде столкнулась с автомобилем, который выехал на встречную полосу.

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Отмечается, что водителем автотранспорта был 17-летний гражданин, у которого не имелось водительских прав.

24-летняя велогонщица скончалась на месте из-за полученных травм. Федерация велосипедного спорта России уже объявила о намерении принять участие в расследовании трагедии.