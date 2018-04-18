Бывший премьер Великобритании назвал коррупцию причиной проведения ЧМ в России

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия получила право проведения чемпионата мира 2018 года с помощью коррупции, сообщает «Советский спорт».

«Коррупция стала преградой для многих вещей, которые мы хотели достичь. Мы все хотели избавиться от нищеты. Что мешало Южному Судану или Бурунди, пустить деньги на продовольствие, здравоохранение или образование? Ответ прост: коррупция», — цитирует Кэмерона Independent.

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«Мы хотели помочь странам вырваться из нищеты. Но почему люди в таких далеких странах, как Экваториальная Гвинея и Венесуэла, бедны, в то время, как в их стране много полезных ископаемых? Ответ прост: коррупция.

Мы хотели возглавить мир в больших спортивных мероприятиях, которые объединяют людей. Тем не менее, как Россия в конечном итоге смогла выиграть заявку на чемпионат мира по футболу 2018 года? Я позволю вам заполнить здесь пробел», — добавил Кэмерон.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прокомментировал решение Англии не бойкотировать чемпионат мира 2018 года по футболу в России.