ФИФА откажет Марокко в проведении ЧМ-2026 из-за запрета гомосексуализма

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена откажет Марокко в проведении чемпионата мира 2026 года из-за запрета государством гомосексуализма, сообщает агенство Bloomberg.

«Доклад Марокко о правах человека, представленный в ФИФА, намеренно умалчивает о проблеме, слишком хорошо известной правительству.

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Очевидно, что если Марокко получит мировое первенство, представители ЛГБТ-сообщества, приехавшие на турнир, столкнутся с серьезной дискриминацией», — заявил президент Марокканской ассоциации по правам человека Ахмеда Эль-Хайи.

Законы североафриканского государства предусматривают тюремный срок от шести месяцев до трех лет за однополые связи.