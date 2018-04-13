«Реал» узнал соперника по полуфиналу Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов uefa.com

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Мюнхенская «Бавария» встретится с мадридским «Реалом». Первый матч пройдет в Мюнхене, ответная игра состоится в Мадриде.

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В четвертьфинале «Бавария» переиграла «Севилью» (2:1, 0:0), «Реал» одержал победу над туринским «Ювентусом» (3:0, 1:3).

Ранее определился соперник лондонского «Арсенала» по полуфиналу Лиги Европы.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.