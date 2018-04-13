«Реал» узнал соперника по полуфиналу Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Мюнхенская «Бавария» встретится с мадридским «Реалом». Первый матч пройдет в Мюнхене, ответная игра состоится в Мадриде.
Реклама
В четвертьфинале «Бавария» переиграла «Севилью» (2:1, 0:0), «Реал» одержал победу над туринским «Ювентусом» (3:0, 1:3).
Ранее определился соперник лондонского «Арсенала» по полуфиналу Лиги Европы.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.