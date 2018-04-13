«Коламбус» победил «Вашингтон» благодаря голу Панарина

«Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке уступил «Коламбус Блю Джекетс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли в овертайме со счетом 3:4. Об этом сообщает «Советский спорт».

Автором победной шайбы стал российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, который набрал 3 балла (1+2) за результативность в матче.

Реклама

В составе хозяев дубль смог оформить Евгений Кузнецов.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) — Коламбус Блю Джекетс (Коламбус) — 3 : 4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Голы: 1:0 – Кузнецов (Бекстрем, Карлсон) – 17:52 (5x4),

2:0 – Кузнецов (Бекстрем, Карлсон) – 18:21 (5x4),

2:1 – Веннберг (Дженнер, Ванек) – 24:48 (5x5),

2:2 – Ванек (Дюбуа, Панарин) – 41:31 (5x4),

3:2 – Смит-Пелли (Врана, Карлсон) – 45:12 (5x5),

3:3 – Джонс (Панарин, Аткинсон) – 55:34 (5x4),

3:4 – Панарин (Коул, Дюбуа) – 66:02 (5x5)