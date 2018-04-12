Стало известно об увеличение числа жертв аварии с хоккейной командой в Канаде

Количество жертв аварии с хоккейной командой «Гумбольт Бронкос» в канадской провинции Саскачеван возросло до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По информации телеканала CBC, скончалась 25-летняя физиотерапевт команды Дайана Бронс от полученных травм. Врачи не смогли спасти девушке жизнь, несмотря на две сделанные операции.

Ранее сообщалось, что канадцы собрали почти $338 тысяч в помощь семьям попавших в аварию хоккеистов.