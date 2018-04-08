Стал известен календарь матчей финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА
Стал известен календарь матчей финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), первая игра между командами назначена на 14 апреля в Казани.
Расписание матчей финала КХЛ:
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16 апреля, Казань — 19:00 мск.
18 апреля, Москва — 19:30 мск.
20 апреля, Москва — 19:30 мск.
22 апреля, Казань — 17:00 мск.
24 апреля, Москва — 19:30 мск.
26 апреля, Казань — 19:00 мск.
«Ак Барс» стал первым финалистом после победы в Восточной конференции КХЛ, обыграв челябинский «Трактор». ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА.
Ранее главный тренер хоккейного клуба СКА Олег Знарок ответил на вопросы о своем будущем в команде.