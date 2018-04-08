Стал известен календарь матчей финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА

Стал известен календарь матчей финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), первая игра между командами назначена на 14 апреля в Казани.

Расписание матчей финала КХЛ:

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16 апреля, Казань — 19:00 мск.

18 апреля, Москва — 19:30 мск.

20 апреля, Москва — 19:30 мск.

22 апреля, Казань — 17:00 мск.

24 апреля, Москва — 19:30 мск.

26 апреля, Казань — 19:00 мск.

«Ак Барс» стал первым финалистом после победы в Восточной конференции КХЛ, обыграв челябинский «Трактор». ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА.

Ранее главный тренер хоккейного клуба СКА Олег Знарок ответил на вопросы о своем будущем в команде.