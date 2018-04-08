Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья после боя на турнире UFC 223

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем состоянии здоровья после поединка с американцем Элом Яквинтой, передает ТАСС.

«Все в порядке, никаких проблем», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.

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7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, и стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее президент UFC Дэна Уайт назвал Нурмагомедова уникальным бойцом.