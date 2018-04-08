Глава UFC назвал Нурмагомедова уникальным бойцом
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов является уникальным бойцом, передает ТАСС.
«Хабиб провел великолепный бой, он уникальный боец, и у него была сумасшедшая неделька. Сейчас у меня нет идей по поводу его следующего соперника», — сказал Уайт.
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«Если турнир в России будет в сентябре, то боя Хабиба там не будет. Но официальных договоренностей о турнире пока нет», — добавил глава организации.
7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, и стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.