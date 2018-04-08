Поединок российского бойца признан лучшим на турнире UFC 223

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что лучшим боем турнира UFC 223 признан поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кайлом Бочняком, передает ТАСС.

«Бонус за бой вечера получит Магомедшарипов», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

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Также глава UFC сообщил, что доходы с продаж билетов на турнир составили $3 млн, что является рекордом для арены «Барклайз-центр».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Магомедшарипов после победного поединка против американца Кайла Бочняка на турнире UFC 223 в Нью-Йорке заявил, что сильно повредил руку.