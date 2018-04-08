Поединок российского бойца признан лучшим на турнире UFC 223

Забит Магомедшарипов fighttime.ru

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что лучшим боем турнира UFC 223 признан поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кайлом Бочняком, передает ТАСС.

«Бонус за бой вечера получит Магомедшарипов», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Реклама

Также глава UFC сообщил, что доходы с продаж билетов на турнир составили $3 млн, что является рекордом для арены «Барклайз-центр».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Магомедшарипов после победного поединка против американца Кайла Бочняка на турнире UFC 223 в Нью-Йорке заявил, что сильно повредил руку.